Kırmızı ışıkta dönüş yapan sürücü, motokuryeye çarptı
İstanbul Maltepe’de kırmızı ışığa aldırmadan dönüş yapan otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosikletliye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü kaçarken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Altayçeşme Mahallesi'nde 23 Ekim Pazar günü 09.30 sıralarında, motosikleti kurye Rasim Uzal'a caddede seyir halindeyken, kavşakta kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen sola dönüş yapmaya çalışan otomobil çarptı.
DURUMU AĞIR
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza da yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Uzal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapaken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma yaptı.
"KASK OLMASI ONU KORUMUŞTU"
Kazayı gören esnaf Mustafa Şahin "Sabah saatlerindeydi. Motosiklet kullandığı yolda yeşil ışık yanıyordu. Karşıdan gelen otomobil U dönüşü yapacaktı ama kırmızı ışık yanıyordu. Motosiklet ışıklardan geçerken bir anda otomobil öne kırarak çarptı. Kuryenin bacakları, burnu kırıldı. Biz yardıma koştuk hemen. Ambulansı ve polisi çağırdık. Kuryenin sağ ayağı diz kapağın da kırk vardı. Baya kötüydü. Burunda baya hasar vardı. Kask olması onu korumuştu. Otomobil çarptıktan sonra durdu. Biz dedik ki herhalde bekleyecek yardımına koşacak diye ama koşmadı. Araç kaçtı gitti. Biz peşinden gittik ama yakalayamadık" dedi.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- Cumhur'da derin çatlak
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı