Kırmızı ışıkta dönüş yapan sürücü, motokuryeye çarptı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:45

Altayçeşme Mahallesi'nde 23 Ekim Pazar günü 09.30 sıralarında, motosikleti kurye Rasim Uzal'a caddede seyir halindeyken, kavşakta kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen sola dönüş yapmaya çalışan otomobil çarptı.

DURUMU AĞIR

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza da yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Uzal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapaken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma yaptı.

"KASK OLMASI ONU KORUMUŞTU"

Kazayı gören esnaf Mustafa Şahin "Sabah saatlerindeydi. Motosiklet kullandığı yolda yeşil ışık yanıyordu. Karşıdan gelen otomobil U dönüşü yapacaktı ama kırmızı ışık yanıyordu. Motosiklet ışıklardan geçerken bir anda otomobil öne kırarak çarptı. Kuryenin bacakları, burnu kırıldı. Biz yardıma koştuk hemen. Ambulansı ve polisi çağırdık. Kuryenin sağ ayağı diz kapağın da kırk vardı. Baya kötüydü. Burunda baya hasar vardı. Kask olması onu korumuştu. Otomobil çarptıktan sonra durdu. Biz dedik ki herhalde bekleyecek yardımına koşacak diye ama koşmadı. Araç kaçtı gitti. Biz peşinden gittik ama yakalayamadık" dedi.