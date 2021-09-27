Yol verme meselesi yüzünden kardeşini ve yeğenini öldürdü
Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen yol verme kavgasında, Ahmet K. isimli şahıs kardeşini ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi aralarında yol meselesi nedeniyle husumet bulunan kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı ağabeyi ve yeğenine defalarca ateş etti.
BABA İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Alınan bilgiye göre, olay Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet K. (49), evlerinin önünden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi Hüseyin K. (63) ve yeğeni Eyüp K. (41) ile arazide karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Ahmet K., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Hüseyin K. ve yeğeni Eyüp K.'ye defalarca ateş etti. Baba ile oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Ahmet K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.
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