Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Bursa’da halk otobüsü sürücüsü ile otomobil şoförünün yol verme kavgasında otobüs şoförü sopayla otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

İHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:50
Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma başladı. Buna sinirlenen otomobil şoförü korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre daha ilerleyen otomobil sürücüsü özel halk otobüsünün önüne geçerek otobüsün önünü kesti.

Sözlü olarak başlayan tartışmada otobüs şoförü aracında bulunan sopayı alarak önüne kıran diğer sürücünün üzerine yürüdü. Karşılıklı olarak birbirlerine küfür eden sürücülerin bulunduğu noktada tartışmayı gören sabit görevli polis ekipleri ve yolcular, kavga eden tarafları ayırmak için araya girdi.

Müdahalenin ardından ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.


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