Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
Bursa’da halk otobüsü sürücüsü ile otomobil şoförünün yol verme kavgasında otobüs şoförü sopayla otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma başladı. Buna sinirlenen otomobil şoförü korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre daha ilerleyen otomobil sürücüsü özel halk otobüsünün önüne geçerek otobüsün önünü kesti.
Sözlü olarak başlayan tartışmada otobüs şoförü aracında bulunan sopayı alarak önüne kıran diğer sürücünün üzerine yürüdü. Karşılıklı olarak birbirlerine küfür eden sürücülerin bulunduğu noktada tartışmayı gören sabit görevli polis ekipleri ve yolcular, kavga eden tarafları ayırmak için araya girdi.
Müdahalenin ardından ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Atilla Taş: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'