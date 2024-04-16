Yol verme tartışmasında 4 yabancı uyruklu, bıçakla saldırdı: 2 yaralı
Aksaray'da, trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada Afganistan uyruklu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Onur Öney (24) ve arkadaşı Can Yalgın (28) yaralandı. Polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi girişinde, dün saat 17.00 sıralarında Onur Öney ile Can Yalgın otomobille seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu 4 kişi ile yol verme yüzündün tartışmaya başladı. Öney ile Yalgın, 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Onur Öney sağ omuz, sırtından ve sağ bacağından, arkadaşı Can Yalgın ise kalçası ile sağ bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İki arkadaş kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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