Yol verme tartışmasında şoförü darbettiler: Otobüsü de taşladılar

Esenyurt’ta bir grup, yol verme nedeniyle tartıştıkları İETT şoförüne saldırdı. İçerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün araçla önünü kesen şahıslar otobüse taş fırlattı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:24
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Olay, geçtiğimizde Cumartesi günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi’nde yaşandı. 

İddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar otobüsün önünü keserek şoföre saldırdı. 

Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı. 

O anlar ise saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.


Esenyurt otobüs şoför darp

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