Başkentte akılalmaz görüntüler... Sokak ortasında yol kesip, darbettiler!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:37

Güncelleme: 14.10.2023 - 12:45

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde akılalmaz görüntüler kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre; ellerinde silah bulunan 3 şahıs, motosiklet ile seyir halindeki 2 kişinin yolunu kesti. Tartışmanın neden çıktığı bilinmeyen olayda, sokak ortasında 2 kişiyi darbeden şahıslar, yaya olarak ara sokaklara kaçtı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda şahıslardan birinin, motosiklet kaskı ile yerde yatan kişiye art arda vurduğu görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.