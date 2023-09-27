Yer: Esenyurt... Önce tehdit ettiler, sonra yol kesip darbettiler

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:40

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:10

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı, dün gece saatlerinde Esenyurt ve çevresinde hafriyat işi yapan bir grup işçi, nakliye şirketinden aldıkları ücretler mazota endekslenmediği için zarar ettiklerini iddia ederek grev yapmaya başladı.

Greve katılmayan meslektaşlarının yol üzerinde önünü kesen şahıslar, önce sürücüleri tehdit etti. Ardından ise caddenin ortasında araçlarından indirerek defalarca yumruk atarak darbetti.

YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ

Olaya çevredeki yurttaşlar güçlükle müdahale ederken yaşanan o anlar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.