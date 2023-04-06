Mersin'de kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü
Mersin'de kavgayı ayırmak için araya giren 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı (53) yeğeni Onur Buğdaycı (19) tarafından 2 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı.
Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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