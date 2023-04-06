Mersin'de kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü

Mersin'de kavgayı ayırmak için araya giren 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı (53) yeğeni Onur Buğdaycı (19) tarafından 2 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:30
Mersin'de kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü
Abone Ol google-news

Mersin'in Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı.

Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mersin kavga Yeğen

İlgili Haberler

Ortalık savaş alanına döndü... Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga: 1 ölü

Ortalık savaş alanına döndü... Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga: 1 ölü
Çekmeköy’de yol verme kavgası! Bagajdan uzun namlulu silah çıkarttı

Çekmeköy’de yol verme kavgası! Bagajdan uzun namlulu silah çıkarttı
Sosyal medyadan 'küfür etti' kavgası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Sosyal medyadan 'küfür etti' kavgası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler