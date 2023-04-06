Mersin'de kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:30

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 17:14

Mersin'in Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı.

Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.