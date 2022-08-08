'Yol vermeme' tartışmasında sürücünün burnunu kırdı: 'Bana böyle artistlik yapmayacak'
Ankara'da, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada M.B. (31), Y.E.D.'nin (46) kafasını defalarca otomobilin kaportasına vurarak, burnunun kırılmasına yol açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan M.B., gözaltına alındı.
Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde, 7 Ağustos Pazar günü, 06 MDA 03 plakalı otomobil sürücüsü M.B. ile 06 CIN 572 plakalı otomobil sürücüsü Y.E.D. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü yol ortasında tartışmaya başladı.
BURNU KIRILDI
Kısa sürede kavgaya dönen olayda M.B., Y.E.D.'nin başını otomobilin kaportasına defalarca vurdu. M.B., daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Y.E.D.'nin burnunun kırıldığı belirlendi.
Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çevredekilerin uyarısı üzerine, "Bu işin ayıbı yok. Bana böyle artistlik yapmayacak" dediği duyulan M.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin Emniyet'te işlemleri sürüyor.
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