Yola çöp atan sürücüye para cezası

Bursa’da hafif ticari aracının camını açıp yola çöp atan Ö.S.’nin görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri, Ö.S.'yi tespit ederek para cezası uyguladı.

DHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:08
Yola çöp atan sürücüye para cezası
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde trafikte durduğu sırada 16 Y 5867 plakalı hafif ticari aracın camından dışarıya pet şişe atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ö.S. olduğunu tespit etti. Ö.S.’ye araçtan yere çöp attığı gerekçesiyle 196 TL ceza uygulandı. 


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