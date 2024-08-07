Yola dökülen yemleri yiyen koyunlar öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otlaktan ahıra götürülürken yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yiyen sürüdeki 15 koyun öldü. Koyunların zehirlendiği belirlenirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:28
Yola dökülen yemleri yiyen koyunlar öldü
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Olay, akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde otlaktan ahıra götürülen koyunlar, yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yedi. 

Bir süre sonra koyunların yere düştüğünü gören çobanın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların öldüğü bölgeye geldi. 

Yapılan incelemede zehirlenmeye bağlı olarak 15 koyununun öldüğünü, birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiğini belirledi. Emniyet Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme başlattı. 

Olayı yerinde gelen Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır amaç konunun geniş çaplı incelendiğini başka bir zayiat olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 


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