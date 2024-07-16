Gaziantep'te kamyonun çarptığı sürüdeki 12 koyun öldü
Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, kamyonun yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada, 12 koyun öldü.
Feci kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Kömürler Mahallesi mevkiinde yakınlarında yola çıkan sürüye çarptı. Kazada, kamyonun çarptığı 12 koyun öldü.
Kaza sonrası ekipler tarafından koyunlar yoldan kaldırılırken, kamyonun sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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