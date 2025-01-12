Yola reflektör koyarken yolcu otobüsü çarptı! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci ölüm...
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarptıktan sonra yola reflektör koymak için aracından inen sürücüye, yolcu otobüsü çarptı. Otobüs ile hurdaya dönen araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkii Ankara istikametinde saat 18.30 sıralarında, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak kaza yaptı.
Ardından yola reflektör koymak için aracından inen sürücüye aynı istikamette seyir halinde olan 34 FGT 225 İstanbul Kalesi firmasının yolcu otobüsü çarptı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Otobüs ile hurdaya dönen araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Çarpmanın etkisiyle aracın plakası yerinden uçtuğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası yolun 3 şeridi jandarma ekipleri tarafından geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol jandarma ekiplerinin kontrolünde kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı.
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