Yolcu denize düştü, vapur seferine devam etti
İstanbul'da bir yolcu, bindiği vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Yolcuya can simidi atan personel seferine devam ederken düşen yolcuyu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Olay, Kadıköy’de saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu, hareket halindeki vapurdan Haydarpaşa açıklarındayken denize düştü.
Yurttaşlar durumu personele bildirdi. Personeller denize düşen yolcuya can simidi atarak seferine devam etti.
İhbar üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denize düşen yolcuyu kurtardı. Kameradaki görüntüye ise denize düşen kadının yardım çığlıkları yansıdı.
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