Serbest bırakılmıştı... Vapurda yolcunun saçının yakılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Beykoz’da iskeleye yanaşan vapurda oturan M.E.A.'nın (14) arkasından yaklaşarak saçını yakan N.Ç.'nin (52) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.E.A. elleriyle saçını söndürmeye çalışırken, ikili arasında yaşanan arbede de görülüyor.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:41
Serbest bırakılmıştı... Vapurda yolcunun saçının yakılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
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Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A.'nın (14) arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı.

Saçının yandığını farkeden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine iskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

N.Ç. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde M.E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. M.E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek birşeyler söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor.

M.E.A'nın arkasında bir koltuğa oturan N.Ç. bir süre  sonra da M.E.A'nın saçlarını yakıyor.

Saçlarının yandığını fark eden M.E.A., saçlarını söndürmeye çalışırken, saçlarını yakan N.Ç.ile aralarında arbede yaşanıyor.


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