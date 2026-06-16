Yolcu haklarında yeni dönem: Uçağı gecikene tazminat ödenecek

Avrupa Birliği (AB) kurumları, hava yolu yolcularının geciken ve iptal edilen uçuşlarda tazminat alma hakkını koruyan, ücretsiz el bagajı uygulamasını sürdüren ve yolculara yeni güvenceler getiren düzenleme üzerinde uzlaşmaya vardı.

AB Konseyi, hava yolu yolcu hakları ve hava yolu şirketlerinin sorumluluklarına ilişkin kuralların güncellenmesi konusunda üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında yürütülen müzakerelerde uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Açıklamada, 13 yıllık müzakerelerin ardından uzlaşılan yeni düzenlemenin yolcular için daha güçlü koruma sağlarken hava yolu şirketlerinin operasyonel gerçeklerini dikkate aldığı belirtildi.

UÇAĞI GECİKENE TAZMİNAT

Buna göre uçuşu 3 saatten fazla geciken yolcular, mesafeye bağlı olarak 250 ila 600 euro (32 bin 195 TL) arasında tazminat alabilecek. Yeni kurallarla ücretsiz el bagajı hakkı korunurken, iptal ve gecikmelerde yolculara ek güvenceler de getirildi. Uygulamanın dünya geneline yayılması bekleniyor.

AB hava yolu yolcu haklarının özellikle uçağa kabul edilmeme, gecikme veya iptal durumlarında yüksek düzeyde koruma sağladığına işaret edilen açıklamada, "Yeni anlaşma, yolcuların yardım alma ve alternatif güzergaha yönlendirilme hakları, zamanında bilgilendirilme hakkı ile iptal ve gecikme durumlarında tazminat alma haklarını güçlendirip netleştiriyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni kuralların yolcuların haklarını kullanmasını ve tazminat başvurularını kolaylaştıracağı aktarıldı.

Tazminata konu olabilecek bir gecikme yaşanması halinde, hava yolu şirketlerinin yolcuları varıştan sonraki 96 saat içinde elektronik ortamda bilgilendirmek zorunda olacağına işaret edilen açıklamada, şirketlerin ayrıca yolculara sahip oldukları haklar ve tazminat talebinin nasıl yapılacağı konusunda açık bilgi vereceği aktarıldı.