Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi yaşamını yitirdi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama çalışması yapan işçi Hakan Bulut (23), yaşamını yitirdi.
Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde İnegöl’den Hasanpaşa Mahallesine yolcu taşıyan Adnan Türk (58) yönetimindeki 16 AHR 586 plakalı minibüs, karayolunda asfaltlama yapan taşeron firmanın sürücülerini yönlendiren Hakan Bulut'a çarptı.
Metrelerce minibüsün altında sürüklenen Bulut, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hakan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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