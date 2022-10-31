Hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı: 7 yaralı
Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsüne arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada servis şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.
Aranvutköy'de Tugay Demir yönetimindeki 34 JJA 11 plakalı servis minibüsüne arkadan gelen 34 DNJ 632 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü de Halil Celep yönetimindeki 34 DIH 523 plakalı kamyonete çarparak durabildi.
İçerisinde 20’ye yakın işçinin bulunduğu servis minibüsünde şoför ve 6 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.
Yaralı işçilerin hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka çekildi.
Arnavutköy Hadımköy yönünde kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları da normale dönmeye başladı.
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