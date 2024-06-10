Yolcu, otobüs şoförüne saldırdı: Kavga kazayla bitti

Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen yolcunun otobüs şoförüne "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" sorusuna iddiaya göre aynı yanıtı alması, taraflar arasında sözlü tartışma yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcunun otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırısı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:45
Yolcu, otobüs şoförüne saldırdı: Kavga kazayla bitti
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Olay, Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüse binen bir yolcu, şoföre "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför soruyu, aracın Taksim'e gideceğini belirterek yanıtladı. Şoför kendisine tekrar aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verince yolcu duruma tepki gösterdi. Yolcunun bağırmaya başlamasıyla şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasındaki gerginlik arttı. Sözlü tartışmanın ardından yolcu, otobüs şoförüne tokat ve yumrukla saldırdı.

Yolcunun saldırısı sonrası, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki taksi ve motosiklete çarptı. Kavga otobüsteki yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

 


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