Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! 14 yolcu hastaneye kaldırıldı...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün bariyerlere çarpması sonucu 14 yolcu hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 14:20
Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! 14 yolcu hastaneye kaldırıldı...
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Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden 45 yaşındaki S.C. idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.


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