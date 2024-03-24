Adana'da motosiklet kazası... 78 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde 78 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hızıl Şanlıtürk, motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hızır Şanlıtürk (78) idaresindeki 01 HU 491 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Şanlıtürk'ün öldüğünü tespit etti
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Şanlıtürk'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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