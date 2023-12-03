Yolcu otobüsü seyir sırasında alev aldı!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir sırasında alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Silvan-Diyarbakır kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, seyir sırasında motor kısmından alev aldı.
Durumu fark edip, araçtan inen sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolcunun bulunmadığı araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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