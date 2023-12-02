Yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı!
Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.
Kocaeli TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde saat 12.30 sıralarında E.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, önündeki S.Ç. yönetimindeki TIR'a çarptı.
Kazada yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
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