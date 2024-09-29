Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi

İzne geldiği memleketi Kayseri’de, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kış toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:30

Hakkari’de görevli P. Teğmen Hüseyin Kış (25); izin için geldiği memleketi Kayseri’de gece saatlerinde Eğribucak mahallesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kış için cenaze töreni düzenlendi. Cami Kebir’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kış’ın cenazesi Hacılar Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kış’ın ailesi, yakınları, vatandaşlar, polis ve askeri personeller katıldı.


Etiketler: #Teğmen #trafik kazası

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