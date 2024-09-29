Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi
İzne geldiği memleketi Kayseri’de, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kış toprağa verildi.
Hakkari’de görevli P. Teğmen Hüseyin Kış (25); izin için geldiği memleketi Kayseri’de gece saatlerinde Eğribucak mahallesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kış için cenaze töreni düzenlendi. Cami Kebir’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kış’ın cenazesi Hacılar Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kış’ın ailesi, yakınları, vatandaşlar, polis ve askeri personeller katıldı.
Etiketler: #Teğmen #trafik kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları