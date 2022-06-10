Yolcu otobüsünde 6 bin 706 uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklandılar

Eskişehir'de, yolcu otobüsüyle kente getirdikleri 6 bin 706 uyuşturucu hapla Odunpazarı ilçesinde durdurulunca yakalanan H.B. ile M.B., tutuklandı.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 09:54
Yolcu otobüsünde 6 bin 706 uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklandılar
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıp harekete geçti.

Ekipler, takibe alınan şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü, Odunpazarı ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada H.B. ile M.B.'nin yanındaki 6 bin 706 uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

 

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor. 

 


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