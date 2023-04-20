Yolcu otobüsünde kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu
Mardin’de yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu.
Mardin’de yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu.
Mardin'in Midyat ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada, kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu. Otobüsün şoförü, sincapların kendilerine emanet olarak bırakıldığını ifade etti. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Gelen ekipler, 16 sincabı tutanakla jandarmadan teslim aldı.
Yavru sincaplar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak. Sincaplar, otobüse bırakan kişiye ulaşılarak hakkında yasal işlem yapıldı.
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