Ağaç altında bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:55

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:56

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işlettiği odun deposunda çevre düzenlemesi yapan Semih Kaya (26), 1 hafta önce ağacın altında sincap buldu. Hareketsiz duran yavru sincabı, annesinin alması için bulunduğu yerde dokunmayan Kaya, gün içerisinde kontrol ettiği hayvanı akşam saatlerine kadar aynı yerde beklediğini gördü. Hava kararınca sincabı alarak eve götürdüğünü belirten Kaya, yavru sincabı sahiplendi. Sincapların beslenmesi hakkında araştırma yapan Kaya, biberona doldurduğu süt ile besliyor.

'BİBERONLA BAKIYORUM'

Kaya, sincabı yanından ayırmadığını belirterek, "Dükkanımı açtığımızda çevre düzenlemesi yaparken, depomuzda dikili bulunan ağaçların altında bir tane sincap gördüm. 'Annesi vardır, yavrusunu gelir alır' düşüncesiyle müdahale etmedim. Gün boyunca başka hayvanların zarar vermemesi için ara ara uzaktan kontrol ettim. Hatta 'Belki bir yuvası vardır' diye dikili meyve ağaçlarımızı kontrol ettim. Hava kararınca, annesinin gelemeyeceğini düşündüm ve zarar görmemesi için eve götürdüm. Çok küçük olduğu için nasıl bakılabileceğini araştırdım ve yavru sincapların sütle bakıldığını öğrendim. Biberonla bakıyorum. Kendi kendine beslenebileceğine emin olduktan sonra Manisa Spil Dağı'na, doğal ortamına bırakacağım" dedi.