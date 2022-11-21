Yolcu otobüsünde 'uyuşturucuyla' yakalanan şüpheli tutuklandı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:03

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otoyolda yapılan uygulama kapsamında Doğu illerinden gelen yolcu otobüsü durduruldu.

UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Otobüste yapılan aramalarda, yolcu M.G'nin (48) üzerinde ve eşyalarının arasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.