Yolcu otobüsünde 'uyuşturucuyla' yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde durdurulan otobüste, üzerinde ve eşyalarının arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.

DHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:03
Yolcu otobüsünde 'uyuşturucuyla' yakalanan şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otoyolda yapılan uygulama kapsamında Doğu illerinden gelen yolcu otobüsü durduruldu.

UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Otobüste yapılan aramalarda, yolcu M.G'nin (48) üzerinde ve eşyalarının arasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. 


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