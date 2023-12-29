Yolcu otobüsünün çarptığı motokurye hayatını kaybetti
Düzce’de, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı yolcu otobüsünün çarptığı motosikletli kurye Feyat Özkan (45), hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Bahçeşehir bağlantı yolu Metek TOKİ Konutları kavşağında meydana geldi.
Kent merkezine doğru giden Serkan Alagöz yönetimindeki 16 SV 939 plakalı yolcu otobüsü, Feyat Özkan'ın kullandığı 81 ADJ 613 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, kaskı takılı olan motosikletli kurye Öztan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özkan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Bölgedeki KGYS kameralarını inceleyen polis, otobüs şoförünün kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.
Otobüs şoförü Serkan Alagöz, gözaltına alındı.
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