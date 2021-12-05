Yolcu seçen 6 taksiye trafikten men
İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde yolcu seçtikleri ve Türk müşterileri almadıkları tespit edilen 6 ticari taksi 5 gün süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de bir AVM önünde ticari taksilerin yolcu seçtikleri ve Türk müşterileri almadıkları yönündeki şikayetler üzerine denetim yaptı. Denetimde yolcu seçtiği tespit edilen ticari taksi sürücüleri 5 gün süre ile trafikten men edildi.
Çalışma ruhsatlarının süresinin dolduğu da tespit edilen 6 sürücüye ayrı ayrı bin 339 TL cezai işlem de uygulandı.
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