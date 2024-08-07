Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti: 'Psikolojik problemleri olduğunu düşünüyoruz'

Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferi yapan uçağın pilotu, bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle havalimanına indiğinde polis talebinde bulundu. O anlar kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 22:34
Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti: 'Psikolojik problemleri olduğunu düşünüyoruz'
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Pegasus Havayolları'nın Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Airbus 321 tipi uçağının pilotu, iniş için alçaldığı sırada uçakta bulunan bir yolcu taşkınlık yaptı.

Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava trafik kontrolörüne kural dışı yolcu bilgilendirmesi yaparak indikten sonra polis talebinde bulundu.

O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Yapılan telsiz konuşmasında, pilotun, "Bir tane yolcumuz var. İndikten sonra polis talep etmekteyiz" dediği, trafik kontrolörünün "Efendim yolcu ile ilgili bilgi alabilir miyim?" demesi üzerine, Pilotun "Arka tarafta oturan 30 yaşlarda bir hanımefendi psikolojik problemleri olduğunu düşünüyoruz" şeklindeki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı.

 


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