Yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı!
Siirt seferini yapan yolcu uçağının kanadına Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kuş çarptı. Uçak sorunsuz inerken, bir sonraki seferi ise ertelendi.
Türk Hava Yolları’na ait İstanbul-Siirt seferini yapan ve saat 08.30’da havalanan TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçağın kanadına, Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kuş çarptı.
Sorunsuz inen uçaktan yolcular tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine teknik ekip, uçağın kontrolü için görevlendirildi.
Saat 11.30'da yapılması planlanan Siirt -İstanbul seferi ertelendi.
İstanbul-Siirt seferini yapan ve Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kanadına kuş çarpan Türk Hava Yolları’na ait TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçakta, teknik ekibin incelemesi tamamlandı.
Siirt-İstanbul seferini 11.30’da yapması gereken uçak, çalışma nedeniyle 2 saatlik rötarın ardından 13.30’da havalandı.
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