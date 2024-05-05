Yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı!

Siirt seferini yapan yolcu uçağının kanadına Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kuş çarptı. Uçak sorunsuz inerken, bir sonraki seferi ise ertelendi.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 14:40
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları’na ait İstanbul-Siirt seferini yapan ve saat 08.30’da havalanan TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçağın kanadına, Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kuş çarptı. 

Sorunsuz inen uçaktan yolcular tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine teknik ekip, uçağın kontrolü için görevlendirildi. 

Saat 11.30'da yapılması planlanan Siirt -İstanbul seferi ertelendi. 

İstanbul-Siirt seferini yapan ve Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kanadına kuş çarpan Türk Hava Yolları’na ait TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçakta, teknik ekibin incelemesi tamamlandı.

Siirt-İstanbul seferini 11.30’da yapması gereken uçak, çalışma nedeniyle 2 saatlik rötarın ardından 13.30’da havalandı.


Siirt haberleri Siirt Havalimanı haberleri yolcu haberleri uçak haberleri kuş haberleri

İlgili Haberler

2 bin dolara uçak aldı, eve dönüştürdü!

2 bin dolara uçak aldı, eve dönüştürdü!
Uçak bileti tavan ücreti zamlandı

Uçak bileti tavan ücreti zamlandı
ABD uçak gemisi Japonya’ya doğru yola çıktı

ABD uçak gemisi Japonya’ya doğru yola çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Ankara'da motosiklet kazasında yaralanmıştı... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!

Son Dakika... Ankara'da motosiklet kazasında yaralanmıştı... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
Icardi ile şarkı söylemişti! Simge Sağın’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Icardi ile şarkı söylemişti! Simge Sağın’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı

Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı
Türkiye’de bir ilk! Milyonlarca yıllık fosillerin sergilendiği Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi açılışa hazırlanıyor

Türkiye’de bir ilk! Milyonlarca yıllık fosillerin sergilendiği Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi açılışa hazırlanıyor
Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
Survivor All Star’da büyük yüzleşme! ‘Bir hafta daha kalabilmek için…’

Survivor All Star’da büyük yüzleşme! ‘Bir hafta daha kalabilmek için…’
22 ismin adı geçiyor... Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş!

22 ismin adı geçiyor... Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 5 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 5 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı