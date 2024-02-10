Yolcunun yaralanmasına neden olmuştu... Metrobüs şoförüne dava!

Sürücüsü olduğu metrobüste, yolcunun sırt üstü düşerek omurgasında kırık oluşmasına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:03
Yolcunun yaralanmasına neden olmuştu... Metrobüs şoförüne dava!
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İstanbul'da 28 Nisan 2023’te, S.Ö.’nün (35) kullandığı metrobüste, S.Ç. (64) sırt üstü yere düştü ve omurgasında kırık oluştu.

Yaralanan S.Ç., olayın ardından S.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık, sürücü hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulünce, taraflardan ifadelerini yazılı olarak bildirmeleri istendi. Davacı S.Ç., olay günü metrobüsün içinde bulunduğunu ve birden yere yuvarlandığını belirterek, şoförden şikâyetçi olduğunu bildirdi.

BİLİRKİŞİ "TALİ KUSURLU" DEDİ

Sanık S.Ö. ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada, müvekkilinin olayda bir kusurunun olmadığını ileri sürdü.

Dosyaya rapor sunan bilirkişi, olayın meydana gelmesinde sanığın "tali kusurlu" olduğunu değerlendirdi.

Adli Tıp Kurumu raporunda ise müşteki S.Ç.'nin yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, omurgasında kırık oluştuğu belirtildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralamaya sebep verme" suçundan 135 gün adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın suçunu kabul etmesi ve dosyada basit yargılama usulü uygulanmasından cezayı 84 güne indiren mahkeme, günlüğü 20 liradan 1680 lira adli para cezasına mahkum etti.

Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşturduğundan hükmün açıklamasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Kararda, sanığın sürücüsü olduğu metrobüste yolcuların güvenliği için gerekli dikkat ve özel yükümlülüğünü yerine getirmediği, metrobüs içi kamera görüntülerinden yolcuların durumunu kontrol etmeden hareket ettiği ve tali kusurlu olarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiği değerlendirildi.

Davanın taraflarının karara itiraz etmesiyle mahkeme ilgili kanun gereğince duruşma açılarak yargılamanın normal usulle yapılmasına hükmetti.

Taraflara tebligat gönderen mahkeme ilk duruşmanın 30 Nisan'da yapılmasına karar verdi.


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