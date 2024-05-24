Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Vatandaşın bileğinde kilitlenen kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 20:10
Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı
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İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda yürürken kelepçe buldu.

Kelepçeyi arızalı olabileceğini düşünerek koluna takan kişi, yanlışlıkla kilitledi.

İTFAİYEYE İHBARDA BULUNDU

Üzerinde anahtar olmayan kelepçe, çıkartılamadı. Evine dönen kişi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kelepçeyi keserek çıkardı.

Kelepçenin kime ait olduğu ise bilinmiyor.


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