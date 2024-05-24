Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 20:10

Güncelleme: 24.05.2024 - 20:10

İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda yürürken kelepçe buldu.

Kelepçeyi arızalı olabileceğini düşünerek koluna takan kişi, yanlışlıkla kilitledi.

İTFAİYEYE İHBARDA BULUNDU

Üzerinde anahtar olmayan kelepçe, çıkartılamadı. Evine dönen kişi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kelepçeyi keserek çıkardı.

Kelepçenin kime ait olduğu ise bilinmiyor.