Yolda kayan kamyonet refüjdeki palmiyeye çarptı: 2 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından kamyonetten inen 2 genç kızın araçtan indikten sonra hızla uzaklaştıkları görüldü.
Sorgun-Titreyengöl yolunda , Sefa Tuncer’in kullandığı 07 LTL 64 plakalı kamyonet, yağıştan dolayı kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı.
Kazada yaralananların yardımlarına ilk olarak kavşakta bulunan jandarma noktasındaki görevliler koşarken, yaralanan kamyonet sürücüsü Sefa Tuncer ve kamyonette yolcu olarak bulunan Bekir Şen, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında sağanak yağmur etkili olurken, vatandaşlar ellerindeki şemsiyelerle yaralıları yağmurdan korumaya çalıştılar.
2 GENÇ KIZ HIZLA UZAKLAŞTI
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kamyonetin palmiyeye çarpmasının ardından kamyonetten indiği öğrenilen 2 genç kızın yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'