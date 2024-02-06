Bursa'da acı ölüm... Yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı!
Bursa’da geri manevra yapan şoför yaşlı kadını ezdi. Yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Nazlı Caddesi üzerinde feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden geçen Necibe Salih’e (87), geri manevra yapan Müjdat Çelikay (33) idaresindeki 16 LRD 58 plakalı kamyonet çarptı. Ses gelmesi üzerine araçtan inen Çelikay, yaşlı teyzenin araç altında sıkıştığını fark etti.
Koşarak iş yerine giden Çelikay, forklifti alıp yaşlı teyzeyi sıkıştığı yerden kurtardı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadına olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necibe Salih, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salih, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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