Kamyonet, otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Bolu'da kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada Nurcan Gani (48) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:38
Kamyonet, otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 karayolu Organize Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

N.Ö. yönetimindeki canlı civciv yüklü 14 ER 234 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Emre Gani yönetimindeki 14 AS 874 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Gani ile araçtaki Nurcan Gani ve Nurhan Kök yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurcan Gani hastanede hayatını kaybetti, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kamyonet şoförü N.Ö. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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