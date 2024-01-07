Yolda köpeğe çarpan polis aracı şarampole uçtu: 3 polis yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde seyir halindeki polis aracı, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere, 3 polis memuru yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 07:04
Yolda köpeğe çarpan polis aracı şarampole uçtu: 3 polis yaralı
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Kaza saat 01.30 sıralarında, Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan polis aracı, yoldaki sokak köpeğine çarparak kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole uçup ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan polis memurları V.Ç., M.A. ve V.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada yaralanan 3 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

1'İ AĞIR 3 POLİS YARALANDI

Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memuru V.Ç.’nin ağır yaralandığı, diğer memurların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İzmir polis aracı kaza

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