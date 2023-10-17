Yolda yürürken fenalaşan gencin ölümünde 'çakmak gazı' şüphesi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:56

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:57

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde;, 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, sevgilisi ile yolda yürürken bir anda rahatsızlandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunan Aydın’ın, çakmak gazı zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, 19 yaşındaki genç Adapazarı Örentepe Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.