Yolda yürürken fenalaşan gencin ölümünde 'çakmak gazı' şüphesi
Sakarya’da sevgilisi ile yürürken bir anda fenalaşan 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren gencin üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunduğu öğrenilirken, ölüm sebebinin çakmak gazı zehirlenmesi olabileceği değerlendiriliyor.
Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde;, 19 yaşındaki Kemal
Berkay Aydın, sevgilisi ile yolda yürürken bir anda rahatsızlandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Üzerinde
boş çakmak gazı tüpü bulunan Aydın’ın, çakmak gazı zehirlenmesi neticesinde
hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, 19 yaşındaki genç
Adapazarı Örentepe Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip
kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Bu vatana ihanettir'
- Eski sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncunun oğlu çıktı