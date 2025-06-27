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Yolda yürürken kurşunların hedefi oldu!

Yolda yürürken kurşunların hedefi oldu!

27.06.2025 09:32:00
Güncellenme:
DHA
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Yolda yürürken kurşunların hedefi oldu!

Batman’da Mehmet Emin G., yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çarşı Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Emin G. (47), yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Ayağından yaralanan Mehmet Emin G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


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