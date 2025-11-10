Yolda yürürken taburenin üzerinde gördüğü telefonu çaldı, ‘şeytana uydum’ dedi

Olay, 30 Ekim saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde meydana geldi. Tütün satışı yapan Ahmet M., dükkanını kapatmak için hazırlık yaparken yol kenarındaki reklam tabelasını içeri götürdü. Bu sırada kaldırımda 1’i kadın 2 kişiyle yürüyen Yusuf Şimşek, Ahmet M.’nin taburenin üzerinde duran cep telefonunu el çabukluğuyla alıp yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden Ahmet M.’nin şikayeti üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Evine yapılan baskında şüpheli Yusuf Şimşek, gözaltına alındı. Evdeki aramada çaldığı cep telefonu da ele geçirildi. Emniyete götürülen Şimşek, ifadesinde, “Taburenin üzerinde telefonu görünce çalmaya karar verdim. Şeytana uydum, pişmanım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Şimşek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çaldığı cep telefonu ise sahibine teslim edildi.