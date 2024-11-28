Yolda yürürken tartıştığı grup tarafından bıçaklandı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:32

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:48

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan kavgada, Mustafa Güler bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yolda yürürken tartıştığı grup tarafından darbedilen Güler, kaçmaya çalışırken peşinden gelen üç kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.