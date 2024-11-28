Yolda yürürken tartıştığı grup tarafından bıçaklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mustafa Güler bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yolda yürürken tartıştığı grup tarafından bıçaklandı
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:32

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan kavgada, Mustafa Güler bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yolda yürürken tartıştığı grup tarafından darbedilen Güler, kaçmaya çalışırken peşinden gelen üç kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #kavga #osmaniye #bıçaklandı

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