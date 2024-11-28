Yolda yürürken tartıştığı grup tarafından bıçaklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mustafa Güler bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan kavgada, Mustafa Güler bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yolda yürürken tartıştığı grup tarafından darbedilen Güler, kaçmaya çalışırken peşinden gelen üç kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #kavga #osmaniye #bıçaklandı
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