Ortalık savaş alanına döndü! Mardin'de iki grup arasında 'sopalı' kavga: 4 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yeni Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasından kavga çıktı.
Sopaların kullanıldığı kavgada Hüseyin E. (55), Abdurrahman T. (61) Hebat T. (31) ve Lokman T. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: #Yeni Mahalle #mardin
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