Yolda yürüyen kadınlara dehşeti yaşatmışlardı: TikTok için yapmışlar!
Mersin'de yolda yürüyen üniversiteli 3 kadına yabancı cisim fırlatarak, içlerinden birini gözünden yaralayan motosikletli 2 erkek yakalandı. Şüpheliler, "TikTok'taki balon atma 'challange' oyunundan etkilendik" bahanesine sığındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları cismin gözüne isabet ettiği öğrencinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yakalanan 2 erkek adliyeye sevk edildi.
İlçenin Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım'da seyir halinde oldukları motosikletten attıkları cismin kaldırımda yürüyen 3 öğrenciden Hatice Aslan'ın (22) gözüne isabet ederek yaralanmasına yol açması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Ahmet K. (26) ile arkasındaki Bilal K'nin (26) Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
'TIKTOK' BAHANESİNE SIĞINDILAR
Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K. Emniyet'teki ifadelerinde, TikTok'ta çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etti.
NE OLMUŞTU?
Yenimahalle Mahallesi'nde, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice Aslan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması
- Depreme canlı yayında yakalandı
- AA: Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü