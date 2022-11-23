Yolda yürüyen kadınlara dehşeti yaşatmışlardı: TikTok için yapmışlar!

Mersin'de yolda yürüyen üniversiteli 3 kadına yabancı cisim fırlatarak, içlerinden birini gözünden yaralayan motosikletli 2 erkek yakalandı. Şüpheliler, "TikTok'taki balon atma 'challange' oyunundan etkilendik" bahanesine sığındı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:23
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları cismin gözüne isabet ettiği öğrencinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yakalanan 2 erkek adliyeye sevk edildi.

İlçenin Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım'da seyir halinde oldukları motosikletten attıkları cismin kaldırımda yürüyen 3 öğrenciden Hatice Aslan'ın (22) gözüne isabet ederek yaralanmasına yol açması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Ahmet K. (26) ile arkasındaki Bilal K'nin (26) Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

'TIKTOK' BAHANESİNE SIĞINDILAR

Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K. Emniyet'teki ifadelerinde, TikTok'ta çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Yenimahalle Mahallesi'nde, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice Aslan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.


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