Yolda yürüyenleri sebepsiz yere korkutup saldırmışlardı, tutuklandılar

Kocaeli'de yolda yürüyen gençleri korkuttuktan sonra saldıran 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:10
Yolda yürüyenleri sebepsiz yere korkutup saldırmışlardı, tutuklandılar
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri korkuttuktan sonra saldıran 4 şahsın ifadelerine ulaşıldı.

Pişman olduklarını söyleyen gençler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karabaş Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti.

Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D. (18), B.E.A. (16) , A.F.O. (22) ve B.T.İ’yı (19) gözaltına aldı. 

"AYIRMIYORLARDI, BEN DE..."

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların ifadelerine ulaşıldı. Şahıslardan B.T.İ, olay günü arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıklarını söyleyerek, "E.D. isimli arkadaşım karşıdan gelen bir kişiye tekme attı. Bana da ’Videoya çek’ dedi. Bir süre sonra videoyu kapattım. Ayrılmıyorlardı, bende karşıdaki kişilerden birine yumruk attım. Çok pişmanım. Karşıdaki gruptan bize yönelik herhangi bir hareket olmamıştı. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Şahıslardan E.D. ise ifadesinde, "Olay günü arkadaşlarımla buluşup alkol içtik. Daha önce verdiğim ifademi aynen tekrar ederim. Karşı taraftan üzerimize bir hareket olmamıştı. Çok pişmanım" şeklinde konuştu. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"SADECE KOLUNA VURDUM"

E.D’den korktuğu için olaya karıştığını söyleyen A.F.O., "Ben sadece bir kişinin koluna vurdum. Çok pişmanım" diye konuştu. B.E.A’da ifadesinde, pişman olduğunu dile getirdi.


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