Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Karabük’te yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük-Ankara kara yolu kayı köyü mevkiinde Emir D. yönetimindeki BMW marka 81 AS 849 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Emir D. ile birlikte yanında bulunan Aleyna B. yaralandı. İhbar sonucu olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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