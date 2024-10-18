Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Karabük’te yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:35

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük-Ankara kara yolu kayı köyü mevkiinde Emir D. yönetimindeki BMW marka 81 AS 849 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Emir D. ile birlikte yanında bulunan Aleyna B. yaralandı. İhbar sonucu olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Etiketler: #Ambulans #karabük

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