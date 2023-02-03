Yollar beyaza büründü... Eskişehir'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:53

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:54

Geç gelen kış, son olarak Eskişehir'i etkisi altına aldı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

YOLLAR BEMBEYAZ OLDU

Gece yarısından sonra kentte aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yağışya birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda temizlik çalışmalarına başladı.

Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, polis de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Eskişehir- Ankara ve Bursa çevreyolunda kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı gün içerisinde 4 derece olurken, kar yağışının aralıklarla süreceği belirtildi.