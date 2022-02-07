Yollar kapalı kaldı, tabutları kızakla çektiler
Sivas’ta zorlu kış şartları dolayısıyla yurttaşlar cenazelerini büyük zorluklarla defnetti.
Sivas’ta geçen günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar küreme araçlarının girmediği bazı köylerde hayat adeta durdu.
Zara ilçesi Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi. Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı.
KIZAKLARLA MEZARLIĞA TAŞINDI
Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi. Zorlu defin işlemi cep telefonu kameralarına yansıdı.
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