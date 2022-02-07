Yollar kapalı kaldı, tabutları kızakla çektiler

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:46

Sivas’ta geçen günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar küreme araçlarının girmediği bazı köylerde hayat adeta durdu.

Zara ilçesi Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi. Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı.

KIZAKLARLA MEZARLIĞA TAŞINDI

Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi. Zorlu defin işlemi cep telefonu kameralarına yansıdı.