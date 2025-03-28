Yollar kilitlendi! İstanbul trafiğinde 'yağmur' etkisi: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:18

Güncelleme: 28.03.2025 - 17:19

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YOLLAR KİLİTLENDİ!

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik Köprüsü ile Uzunçayır Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Otoyolu Edirne istikametinde Tuzla mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu görülürken, Ankara istikametinde de Sancaktepe mevkisine kadar araçlar ağır ilerliyor.

İBB HARİTASINA GÖRE YOĞUNLUK YÜZDE 80

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) haritasına göre; trafik yoğunluğu saat 17.10 itibarıyla yüzde 80'e ulaştı.