Yolu şaşıran sürücü, aracıyla tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu’da sürücüsünün yolu şaşırması sebebiyle yoldan çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:39
Yolu şaşıran sürücü, aracıyla tarlaya uçtu: 3 yaralı
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Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında m, Sinop’un Boyabat ilçesinden İstanbul’a seyir giden R.A. idaresindeki 06 CUK 873 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün yolu şaşırması sebebiyle yoldan çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.A., S.S. ve S.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.


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